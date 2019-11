Torino, domani allenamento a porte aperte al Filadelfia

Torino, domani i granata riprenderanno gli allenamenti che saranno a porte aperte a tutti i tifosi del club

La vittoria per 4-0 sul Brescia ha riportato molto entusiasmo in casa Torino. Proprio per questo motivo la società ha deciso di coinvolgere i propri tifosi nel prossimo allenamento della squadra di Mazzarri.

Questo il comunicato diramato dal club: «Il Torino FC riprenderà gli allenamenti domani – martedì 12 novembre – in vista della sfida contro l’Inter: in calendario una seduta pomeridiana presso lo stadio Filadelfia. L’allenamento, previsto per le ore 15.30, sarà aperto a tutti i tifosi granata».