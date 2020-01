Torino, finalmente Lyanco: dal convento all’erba del Filadelfia, il difensore brasiliano torna a disposizione di Mazzarri

Finalmente Lyanco. Il difensore brasiliano, smaltito l’ennesimo infortunio della sua finora poco fortunata esperienza al Torino, sta infatti bruciando le tappe per tornare a disposizione di Mazzarri. Difficile se non impossibile in vista della gara di domani sera in Coppa Italia col Genoa, complice anche l’orario delle 21:15 in una rigida serata invernale, più probabile già per domenica in campionato contro il suo ex Bologna.

Il centrale classe 1997, infatti, sta completando il rientro dalla lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro rimediata col Brasile Under 23 a novembre, come confermato dai “test specifici presso il centro Fisio&Lab che hanno dimostrato un ottimo recupero funzionale”, secondo una nota ufficiale diffusa ieri dal Torino. Un rientro accelerato dalla presenza nel capoluogo sabaudo di Amil Henrique Lopes, fisioterapista brasiliano sbarcato sotto la Mole appositamente per occuparsi del pieno recupero del giocatore. E, perché no, dalla suggestiva location che ha ospitato negli ultimi giorni il difensore verdeoeo: il campetto all’interno di QuadraTo, condominio contemporaneo sorto nel Quadrilatero Romano di Torino recuperando il Convento di Sant’Agostino del XVI secolo. Un angolo della città decisamente d’eccezione, come documentato dallo stesso Lyanco sui social.