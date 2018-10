Torino-Fiorentina, top e flop: Ola Aina versione trattore, Belotti da… panchina. Meité elegante, Pezzella sì e Mirallas no

Torino-Fiorentina termina senza vincitori né vinti, nonostante le due squadre – a vincere – ci abbiano provato fino alla fine, anche in virtù dei cambi operati da Mazzarri e Pioli. I top e flop della sfida dello Stadio Grande Torino.

Torino-Fiorentina: promossi Ola Aina, Meité e Pezzella

OLA AINA – Versione trattore, la migliore vista finora sotto la Mole. Giganteggia sulla fascia in entrambe le fasi e, di fatto, costruisce da solo la rete del pareggio granata.

MEITE’ – Alla sostanza, adesso, unisce anche l’eleganza, come in occasione del sombrero in mezzo al campo per poi aprire il gioco di prima. Sempre più convincente: ben fatto, Petrachi

PEZZELLA – Solido e sicuro, prestazione da leader di un reparto difensivo viola battuto soltanto da una beffarda carambola

Torino-Fiorentina: bocciati De Silvestri, Belotti e Mirallas

DE SILVESTRI – Partire da 0-1 rende tutto più difficile, manco ci fosse già stata la sfida d’andata. Fabbri fa appena in tempo a mettere in bocca il fischietto che il terzino granata ha già combinato la frittata…

BELOTTI – Zaza con Belotti sì, Zaza con Belotti no… ma Zaza e basta, no? Il capitano granata inanella l’ennesima prestazione che fa urlare ad una sua definitiva involuzione

MIRALLAS – Dire che avrebbe potuto sfruttare meglio la chance concessa da Pioli è un eufemismo. Negativo da falso nueve, negativo da esterno d’attacco, negativo sempre