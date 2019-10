Torino, i convocati di Mazzarri: torna Berenguer, fuori Bonifazi

Torino, i convocati di Mazzarri per la gara contro la Roma: torna Berenguer, mentre Bonifazi è ancora out

Il Torino, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Roma. Buone notizie per Mazzarri, con il ritorno di Berenguer. Ancora out Bonifazi, dopo la frattura alla mano sinistra.

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU. UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, LYANCO, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, FALQUE, MILLICO, VERDI, ZAZA