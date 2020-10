Torino, il Tottenham ci ha riprovato per Belotti

Calciomercato Torino: il Tottenham ha provato a prendere Belotti come colpo last-minute

Nelle ultime ore di mercato il Torino si è dovuto difendere dagli attacchi del Tottenham per Andrea Belotti. Gli Spurs volevano l’attaccante e non avrebbero accettato il no dei giorni scorsi dei granata come risposta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Londra ci ha provato nuovamente per Belotti nelle ultime ore di mercato ricevendo però il secco di Urbano Cairo. Il capitano del Torino non si muove.