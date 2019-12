Torino, incomprensioni tra Mazzarri e Zaza: addio a gennaio?

Incomprensioni in casa Torino: Mazzarri e Zaza sarebbero ai ferri corti. Non è da escludere un addio prematuro, magari già a gennaio

Il Torino può respirare, dopo la vittoria in trasferta a Marassi contro il Genoa. Secondo Tuttosport, però, il clima resta teso e ci sarebbero alcune incomprensioni tra il tecnico Walter Mazzarri e Simone Zaza.

Non è da escludere, infatti, un addio già a gennaio: sull’attaccante ex Juve ci sarebbe l’interesse anche del Sassuolo. Per Zaza sarebbe un ritorno, dato che è stato in neroverde dal 2013 al 2015.