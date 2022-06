Torino, Solomon ammicca: manca poco all’intesa con lo Shakhtar

Il Torino ha scelto Solomon come jolly offensivo da inserire in rosa: l’israeliano ammicca all’Italia, manca l’intesa con lo Shakhtar

Manca un milione per soddisfare le richieste della squadra ucraina. Anche per questo Vagnati e Cairo sono positivi sull’esito dell’affare per portare alla corte di Juric l’esterno chiesto dal tecnico. Lo scrive Tuttosport.