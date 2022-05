Torino, Cairo studia un nuovo prestito per Dennis Praet

Il Torino non ha riscattato Praet, ma nei prossimi giorni si siederà al tavolo con il Leicester per discutere un nuovo prestito

Scaduto il termine per il riscatto, il Torino non è ancora pronto a dire addio a Dennis Praet. Secondo quanto riporta Tuttosport, Urbano Cairo è pronto al sacrificio economico per regalare a Juric un giocatore che il tecnico ritiene indispensabile.

Il piano prevede un offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni, stabilite nel momento in cui ci si siederà al tavolo della trattativa.