Torino, Juric: «Abbiamo dominato. Mi arrabbio perchè non vinciamo»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta dei granata a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo il ko contro il Milan.

LA SCONFITTA – «Abbiamo fatto bene, serviva un po’ più di qualità per vincere queste partita. La mia sensazione è che abbiamo dominato, ma allo stesso tempo abbiamo sbagliato delle occasioni dove serviva fare gol. La partita in casa è stata più difficile di questa, questa è stata dominata. Ci è mancato il salto di qualità che le piccole spesso non hanno».

SENSAZIONI – «Mi arrabbio perché queste partite sono fatte bene, ma non vinciamo come successo a Salerno. Ti manca qualcosa per vincere queste gare, qualcosa in generale e non solo di giocatori».