Torino, Juric: «Non siamo costruiti per l’Europa»

Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Tutti i dettagli sulla conferenza

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Torino.

PAROLE – «Non guardiamo, noi non siamo costruiti per l’Europa e non siamo nemmeno vicini. Non rinuncio a nulla, ma non è un’ossessione. Se faremo le cose diversamente, dirò che punterò all’Europa. Noi siamo sempre gli stessi, consapevoli di ciò che siamo e che possiamo fare grandi partite a San Siro o perdere contro lo Spezia. Se giochiamo come contro la Fiorentina, della quale ho visto un potenziale immenso, possiamo competere e batterli. Ma non c’è un’ossessione, andiamo per la nostra strada e vedremo dove potremo arrivare».