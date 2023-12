Torino, Juric non chiude al rinnovo: le ultime

Ivan Juric non ha chiuso la porta al rinnovo, dopo le parole di Cairo sono arrivate anche quelle del tecnico per cercare di trovare un punto in comune per andare avanti

Ivan Juric non ha chiuso la porta al rinnovo, dopo le parole di Cairo sono arrivate anche quelle del tecnico per cercare di trovare un punto in comune per andare avanti.

Nonostante il momento di flessione e tensione con la tifoseria dovuto ai risultati, ora il Torino sta ritrovando gioco e certezze. Contro l’Atalanta ne è stata la prova lampante di cosa possa essere questa squadra. Il presidente vuole costruire un progetto per il futuro e in questo includere anche il tecnico. La stagione è ancora lunga, ma sicuramente ora la nave sta filando liscia. Lo scrive Tuttosport.