Esonero Allegri, gli scenari del futuro in caso di sconfitta nel derby

Torino Juventus potrebbe rappresentare uno spartiacque anche per la panchina dei bianconeri, Allegri rischia l’esonero?

Torino Juventus potrebbe rappresentare uno spartiacque anche per la panchina dei bianconeri, Allegri rischia l’esonero?

Come riportato da Tuttosport, il tecnico dovrebbe restare saldo sulla panchina anche se non dovessero arrivare i tre punti con i granata. La società non ha intenzione di esonerarlo, ma resterebbe a Torino in un ambiente meno favorevole.