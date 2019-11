Torino, l’attacco è in crisi: ecco il dato che lo dimostra

L’attacco del Torino non rende né per reti né per tentativi: solo un gol nelle ultime 5 partite ne fanno il 14° attacco

Un gol nelle ultime cinque partite e 88 tiri in porta da inizio campionato, di cui solo 39 nello specchio, fanno del Torino il quattordicesimo attacco della Serie A.

Dietro solo Brescia, Hellas, Udinese, Sampdoria e Spal. E 18° per tiri tentati, 8 di media a partita, troppo pochi per segnare adeguatamente. Come dimostra l’unica rete segnata negli ultimi cinque incontri, quella di Zaza contro il Cagliari.