Il nuovo centrocampista del Torino, Soualiho Meité, ha fissato gli obiettivi del Torino: arrivare in Europa e vincere la Coppa Italia

Soualiho Meité, nuovo centrocampista del Torino, non si nasconde e rispondendo ad una domanda di un tifoso granata sul proprio profilo Instagram, ha fissato i suoi obiettivi personali e quelli della squadra allenata da Walter Mazzarri: «A livello personale vorrei disputare la stagione migliore e più completa della mia carriera, mentre per quanto riguarda l’obiettivo della squadra deve essere quello di qualificarsi in Europa e, perché no, conquistare la Coppa Italia». Il francese, dunque, crede che il Toro possa disputare un’ottima stagione e non ha paura di dichiararlo pubblicamente.