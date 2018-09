Verdi potrebbe essere titolare nella prossima sfida di campionato del Napoli contro il Torino dopo la tribuna in Champions League

Il Napoli affronterà il Torino domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino e questa potrebbe essere l’occasione per Simone Verdi di scendere in campo dal primo minuto con la nuova maglia. L’ex Bologna in questa stagione ha giocato solo 45 minuti nella sconfitta per 3 a 0 dei partenopei con la Sampdoria. Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe proprio l’intenzione di schierare Verdi titolare contro i granata.

Le previsioni dell’emittente radiofonica nascono dal fatto che l’attaccante sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto contro la Stella Rossa in Champions League ma alla fine è stato relegato addirittura in tribuna. Il giocatore sarebbe quindi stato preservato in vista del Torino nell’ottica di un ampio turn-over successivo alle sfida di coppa. Per Verdi la partita con i granata potrebbe essere un’occasione per dimostrare le proprie capacità ma i ballottaggi in attacco e nelle altre zone del campo non sono comunque ancora chiusi.

Nel frattempo alcuni tifosi azzurri hanno decisamente esagerato pur di seguire la propria squadra in trasferta. Ventinove supporter napoletani sono stati denunciati per essersi finti minorenni.