Torino, Nicola: «Meritiamo la salvezza. Belotti è importante per noi»

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha presentato in conferenza stampa il match di Serie A contro la Lazio

Alla vigilia di Lazio–Torino, il tecnico dei granata Davide Nicola ha presentato la sfida dello stadio Olimpico in conferenza stampa.

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

LAZIO – «I biancocelesti sono un gruppo consolidato che gioca insieme da anni. Verticalizzano con immediatezza, sono una squadra che si conosce. A noi domani interessa soprattutto esprimere noi stessi».

BELOTTI – «Andrea è esperto, è importante per noi. Se scenderà in campo saprà gestire le sue energie mentali. Vedremo chi scenderà in campo, sicuramente scenderà in campo la migliore formazione possibile, pensando non solo all’undici iniziale ma anche ai cambi».

OBIETTIVI – «Affrontiamo la partita di domani con tutti quelli che sono a disposizione, portando la nostra identità e quel sano entusiasmo per dimostrare quei valori che ci devono permettere di conquistare un traguardo che abbiamo dimostrato di meritare».