Torino, Nicola: «Nessuna finale con il Parma. Possiamo salvarci»

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni.

PARMA – «Qualsiasi cosa che facciamo nella vita ci sono insidie. È importante credere in ciò che facciamo, dare il massimo e non mollare mai. Da quando sono arrivato, abbiamo avuto tante insidie e abbiamo capito come potevamo migliorare. Ogni giorno ho pensato di potercela fare, conta ciò che vogliamo noi. Finale? Non uso questo termine. Vogliamo vincere tutte le partite, ci siamo dati da fare per creare un ambiente unito. I tifosi ci fanno sentire il loro calore e la società non ci mancare nulla».

ATTEGGIAMENTO DOPO NAPOLI – «Gli episodi influenzano le partite. Non cambiamo atteggiamento in base ai risultati, portiamo avanti il nostro percorso. La capacità di essere relisienti è la cosa più importante. Lavoriamo duramente, la squadra ha dimostrato di avere dei valore. Siamo riusciti ad estendere la lotta salvezza ad altre squadre, a noi interessa solo il massimo».

TRE SCONTRI DIRETTI – «Pensiamo che abbiamo sei partite, ogni gara è importante. E in ogni sfida abbiamo dedicato il necessario impegno».

4 MAGGIO – «Da giocatore, ma soprattutto da allenatore che hai responsabilità personale aumenta ancora di più l’importanza. La storia si respira ovunque, è difficile al Filadelfia non essere concentrato sul tuo lavoro o non avere l’appartenenza a questa storia. Questa squadra ha dimostrato grandissimi valori: se noi seguiamo questi valori, possiamo fare cose importanti».