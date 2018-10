Torino, Parigini: «Finalmente ho avuto la mia occasione»

Dopo diversi anni in prestito, l’esterno Parigini ha avuto finalmente l’occasione di esordire in Serie A con la maglia del Toro: Mazzarri ha fiducia nel 22enne

Dopo un lungo peregrinare Vittorio Parigini è pronto a prendersi il Torino: l’esterno granata, infatti, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Perugia, Chievo, Bari e Benevento, ma solo quella del Toro ce l’ha nel cuore. Il 22enne, infatti, è cresciuto nelle giovanili del club di Cairo, come racconta lo stesso calciatore a Tuttosport: «Sono arrivato quando avevo 10 anni e il pensiero più bello è sempre stato l’esordio in prima squadra». Una prima volta con la maglia del Toro che, però, si è fatta attendere: solo quest’anno Parigini ha potuto coronare il suo sogno, esordendo con la casacca granata lo scorso 16 settembre contro l’Udinese.

«Per molto tempo non ho avuto l’occasione – ha sottolineato Parigini – Tutto è cambiato dopo un colloquio con Mazzarri durante il ritiro estivo: mi disse che potevo rimanere a giocarmela, ma non avrei avuto alcuna garanzia. All’inizio è stata dura, mi sentivo appesantito in ritiro e non avevo forza nella gambe, ma mi sono imposto di starci con la testa. Questo mi ha aiutato nella decisione di restare al Toro». Una scelta che ha pagato, visto le 5 presenze raccolte con la maglia granata e la fiducia crescente di Mazzarri nei suoi confronti.