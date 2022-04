Torino, Ricci: «Qui per mettermi alla prova e completarmi come giocatore»

Samuele Ricci ha parlato dopo lo 0-0 tra il suo Torino e il Milan. Le parole del centrocampista granata nel post partita

Samuele Ricci a DAZN dopo Torino-Milan.

CRESCIUTO – «Io cerco di dare sempre tutto in partita e in allenamento. Faccio quello che mi chiede il mister. Mi chiede di migliorare in fase difensiva e di non perdere l’uomo».

SCELTA TORO- «Fin da subito ho pensato di venire qui perché voleva dire mettersi alla prova. Sono passi fondamentali per crescere. Qui posso completarmi come giocatore».