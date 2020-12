Torino, Sala: «Singo è un bel talento ma contro Chiesa servirà grande attenzione»

Claudio Sala, ex capitano del Torino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried Singo. Le sue parole

Claudio Sala, ex ala del Torino campione d’Italia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried Singo.

SINGO – «Abbiamo trovato proprio un bel talento, anche in considerazione dell’età. Ha velocità, forza, progressione, e di sicuro non gli fa difetto la tecnica: il tocco di palla è buono. Me lo vedo in campo dal primo minuto, credo che ormai quella fascia sia sua, Se l’è conquistata con prestazioni convincenti».

3-5-2 – «E’ il sistema di gioco più adatto quando vai ad affrontare una squadra forte come la Juve, perché ti consente di contare su tre difensori centrali. I due laterali devono riuscire a sdoppiarsi per dare una mano in costruzione: Singo ha la testa e i polmoni per farlo

bene. Però il primo pensiero anche per gli esterni è difendere: i bianconeri sulle fasce possono contare su Cuadrado e Chiesa. Per non citare Alex Sandro: tutta gente che attacca bene, che ha il cambio di passo».

CHIESA – «Che ci ha già fatto male alla prima giornata, agendo da ala destra. Il gol partita di Castrovilli a Firenze nasce proprio da una accelerazione di Chiesa che lascia sul posto Ansaldi e poi manda un traversone sul secondo palo dove il compagno ha solo da appoggiare in rete. Quindi se Singo se lo ritroverà di fronte dovrà metterci la massima attenzione: occhi spalancati. Oltre alla grinta, all’orgoglio, elementi tipici dei derby: e non ci mancheranno. Da questo derby dobbiamo per forza ricavare qualcosa. Troviamo per la prima volta dopo tanto tempo una Juve in posizione di attesa, non in testa. Bisogna riuscire ad approfittarne».