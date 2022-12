Torino, Schuurs: «La connessione che c’è con i tifosi è speciale»

Le parole di Peer Schuurs, difensore olandese del Torino, sul suo ambientamento in Italia e sul recupero dall’infortunio

Peer Schuurs ha risposto ad alcune domande dei tifosi del Torino nelle proprie storie Instagram.

PAROLE – «La cosa che più mi piace del Torino è la connessione che c’è tra squadra e tifosi. Sono fantastici: cantano prima della partita e ci danno forza per lottare durante la gara, è molto emozionante sentire il nostro inno. E quando urlano ‘Schuurs, Schuurs, Schuurs’ è la sensazione più bella che un giocatore possa provare. Infortunio? Va molto bene, sono pronto per la prossima partita. Non è stato facile stare fuori, quindi sono stato contento di essere tornato a giocare qualche minuto contro l’Espanyol»