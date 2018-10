Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu ha ammesso al Corriere il proprio errore sul gol del pareggio del Bologna, durante la scorsa giornata

Il Torino nell’ultima giornata di campionato ha rimediato un pareggio esterno contro il Bologna per 2-2. Molto il rammarico per la squadra di Mazzarri che si è fatta rimontare da 0-2 a 2-2 nella seconda frazione di gioco. Adesso i granata dovranno dimenticare subito il passo falso contro gli emiliani e preparare al meglio la prossima gara di campionato contro la Fiorentina in casa. Quella contro i Viola è una sfida che può rivelarsi importante dato che le due squadre sono molto vicine in classifica, ad un solo punto di distanza. Della sfida disputatasi al Dall’Ara di Bologna è tornato a parlare l’estremo difensore del Torino, Salvatore Sirigu che ha ammesso al Corriere: «Subito il gol del pareggio per colpa mia». Il gol del definitivo 2-2 del Bologna, firmato da Arturo Calabresi, difatti, nasce da un rinvio errato del portiere granata che regala palla al difensore rossoblu.