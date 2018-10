Torino, tempo di rinnovi: Falque e Nkoulou saranno i primi a firmare

Il Torino pensa al futuro e programma alcuni rinnovi: i primi a firmare saranno Falque e Nkoulou, poi sarà la volta di De Silvestri

È tempo di rinnovi in casa Toro: la società vuole programmare al meglio il proprio futuro e per questo motivo sta per finalizzare una serie di accordi con tutti quei giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2020. Il primo della lista è Iago Falque: lo spagnolo, che in estate è stato cercato da Inter e Siviglia, è rimasto in granata con la promessa di un nuovo contratto. Promesso mantenuta: a brevissimo, infatti, sarà ufficializzato il suo rinnovo, con adeguamento economico, fino al 2022. Poi toccherà a Nkoulou, difensore centrale riscattato dal Lione. La società, infatti, ha in mente un prolungamento fino al 2023 e spera di poterlo annunciare anche prima di Natale. Infine, si passerà a De Silvestri che è stimatissimo da tutto l’ambiente per le sue qualità tecniche e personali. Con lui si sta iniziando a ragionare e a parlare delle prospettive future.