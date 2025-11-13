Torino, una difesa tanto solida quanto decisiva per Baroni. Ecco la situazione raccontata in casa granata - Calcio News 24

Analisi approfondita presso il Torino. Una difesa solida come la roccia per i granata

La Gazzetta dello Sport analizza la solida difesa del Torino di Marco Baroni, che si ritroverà al Filadelfia a metà della prossima settimana per preparare la partita di lunedì 24 contro il Como. Ardian Ismajli, Guillermo Maripan e Saul Coco sono diventati una certezza per il tecnico granata, dimostrando affidabilità e un’attenzione difensiva che ha esaltato i tifosi, in particolare nella prestazione convincente contro la Juventus nel derby.



Ismajli, l’ultimo arrivato ma già decisivo



Ardian Ismajli, reduce da un problema alla coscia che ne ha limitato l’utilizzo, è tornato protagonista sulla fascia destra della difesa granata contro la Juventus. «Cinque duelli vinti, quattro palle recuperate, nessun fallo commesso». Ma al di là dei numeri, restano le immagini del suo salvataggio in scivolata su McKennie e la sua capacità di limitare Yildiz in collaborazione con Pedersen. Se manterrà questo rendimento, sarà difficile per Baroni toglierlo dall’undici di partenza.



Maripan, il totem inamovibile al centro

Guillermo Maripan è inamovibile al centro della difesa. Nelle ultime cinque partite le sue prestazioni non sono mai scese sotto il 7, e anche nel derby è stato inappuntabile. Ha fermato Vlahovic e in generale ha limitato l’attaccante serbo, così come ha fatto con David nella ripresa. Dopo le difficoltà di inizio stagione, il cileno è tornato a essere il punto di riferimento indiscusso del reparto e ha persino trovato il gol contro il Genoa. La sua disciplina e il suo rendimento sono eccezionali.



Coco, la crescita costante del leader silenzioso



Saul Coco è l’unico giocatore del Torino ad aver giocato tutte le partite per 90 minuti finora in campionato, senza aver ricevuto nemmeno un’ammonizione. Se nella passata stagione alternava prestazioni brillanti a quelle meno solide, in questo campionato le sue prestazioni sono continue e l’atteggiamento è quello di un leader.

Anche se meno in evidenza all’Allianz Stadium, ha garantito presenza e attenzione, con 32 passaggi positivi (è il granata che ha gestito più palloni), quattro palle intercettate e sei possessi recuperati. Un Coco a tutto campo, sempre più incisivo e con la continuità che i tifosi granata si aspettano da lui.



La difesa del Torino si presenta compatta e solida, pronta ad affrontare il Como con la consapevolezza di poter contare su tre pilastri che hanno dimostrato di essere all’altezza delle aspettative.