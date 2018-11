Toro, confronto Mazzarri-squadra negli spogliatoi: la ricostruzione

La bella vittoria di Genova contro la Sampdoria, ha un segreto ed è lo stesso capitano granata Andrea Belotti a rivelarlo

Un 4-1 in casa della Samp che non ammette repliche e che sancisce definitivamente la fine del periodo di crisi del Toro di Mazzarri. Con l’ultimo successo i granata sono riusciti a scalare alcune posizioni in classifica e regalare una settimana di tranquillità al proprio tecnico. Il gioco messo in mostra al Ferraris ha confermato quanto fatto di buono, sul piano del gioco, contro il Bologna e la Fiorentina (nonostante in queste due gare non sia andato oltre al pareggio).

Una rinascita a tinte granata che riserva un curioso retroscena, come spiega il capitano Andrea Belotti: «È cambiato che ci siamo parlati, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo deciso di tirare tutti dritti insieme verso il nostro obiettivo. Le prestazioni che ci sono state dal Bologna in poi sottolineano la crescita esponenziale di questa squadra che, per le qualità che noi giocatori abbiamo, può crescere ancora di più». Ora al Torino non resta che continuare a dimostrare di valere quanto detto da Belotti, l’unico modo per farlo e proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane e provare a conquistare finalmente una qualificazione in Europa.