Tottenham-Arsenal 1-0, decide Son. Gollini in campo mezz’ora

Derby amichevole tra Tottenham e Arsenal vinto dagli Spurs grazie alla rete del coreano. In campo anche l’ex Atalanta

Grazie alla rete messa a segno a dieci minuti dalla fine da Heung-Min Son, il Tottenham si è aggiudicato il derby amichevole contro l’Arsenal con il risultato di 1-0. Partita alla quale ha preso parte anche Pierluigi Gollini, neo portiere degli Spurs subentrato a Lloris nella ripresa.

Per l’ex Atalanta mezz’ora di gara all’esordio in gare non ufficiali contro la formazione londinese.