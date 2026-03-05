Tottenham, altro ko per i ragazzi di Tudor e incubo retrocessione ancora vivo. Il crollo dgli Spurs sotto gli occhi di… Giuntoli

Tottenham, nuovo crollo per la squadra di Tudor: incubo retrocessione e ko sotto gli occhi di Giuntoli

Il Tottenham sprofonda in una crisi sempre più profonda e la sconfitta interna per 1-3 contro il Crystal Palace, quinta consecutiva in Premier League, alimenta lo spettro della retrocessione. Gli Spurs non vincono dal 28 dicembre e anche l’arrivo di Igor Tudor, subentrato a metà febbraio, non ha invertito la rotta. La gara sembrava essersi messa bene dopo il gol di Solanke, ma l’espulsione di Van de Ven e il rigore trasformato da Sarr hanno ribaltato l’inerzia, con il Palace capace di colpire due volte nei minuti di recupero del primo tempo. Il crollo, avvenuto sotto gli occhi di Cristiano Giuntoli presente sugli spalti, ha scatenato la frustrazione dei tifosi, molti dei quali hanno lasciato lo stadio già all’intervallo.

Il quadro generale è desolante: Tudor ha ereditato una squadra già in difficoltà dopo l’esonero di Thomas Frank, ma i risultati non sono migliorati. Tre sconfitte su tre per il tecnico croato, che si aggiungono a un 2026 iniziato con appena quattro punti raccolti. Il Tottenham è ora fermo a 29 punti, appena uno sopra la zona retrocessione occupata da Nottingham Forest e West Ham. Oltre ai risultati, preoccupano le prestazioni: scelte tattiche discutibili, posizionamenti sbagliati e una squadra che sembra aver perso fiducia e identità. Le parole dure di Tudor dopo il ko con il Fulham, in cui aveva criticato atteggiamento e personalità dei suoi, hanno ulteriormente incrinato un ambiente già teso.

In questo contesto, la posizione dell’allenatore è sempre più in bilico. La stampa inglese aveva già indicato la sfida con il Crystal Palace come un possibile spartiacque e la sconfitta potrebbe accelerare una decisione drastica da parte della dirigenza, soprattutto in vista dei prossimi impegni contro Liverpool, Aston Villa, Chelsea e Atlético Madrid in Champions League. Sui social cresce il malcontento dei tifosi, molti dei quali chiedono l’esonero del croato e l’arrivo di un tecnico più esperto di Premier League. La spirale negativa non accenna a fermarsi e il timore di una stagione disastrosa, con il rischio concreto di retrocessione, è ormai più vivo che mai: il Tottenham riflette sul futuro di Tudor.