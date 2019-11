Tottenham: le difficoltà offensive della squadra di Pochettino

Il Tottenham di Pochettino ha evidenti problemi nella produzione offensive. Gli Spurs sono tra le squadre che creano meno

L’inizio di stagione del Tottenham di Pochettino si sta rivelando estremamente problematico. Oltre agli eccessivi gol subiti, gli Spurs palesano evidenti problemi di produzione offensive negli ultimi metri.

Se i 18 gol fin qui segnati non sono pochi in assoluto, va detto che il modello degli Expected Goals dice che il Tottenham è la quarta squadra peggiore della Premier per qualità dei tiri (solo 13.91 gol attesi). Evidenti le difficoltà quando si attaccano difese schierate. Gli Spurs devono alzare il rendimento collettivo.