Tottenham, Mourinho «perde» Kane: isolamento per l’attaccante inglese

Tottenham, Mourinho «perde» Kane. L’attaccante inglese, tornato dalle vacanze, è stato messo in quarantena. Tornerà per l’inizio della nuova stagione?

Il Tottenham perde Harry Kane. L’attaccante inglese – come riportato dalla stampa inglese questa mattina – è stato messo in quarantena dopo il ritorno dalle vacanze estive, come prevede il protocollo redatto dal Governo inglese.

Ora Mourinho dovrà capire se riuscirà a ritrovare il suo bomber in vista della nuova stagione che inizierà a metà settembre, ma per il momento Kane rimane in quarantena.