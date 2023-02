Tottenham, Paratici: «Mercato invernale? Siamo felici di aver raggiunto i nostri obiettivi»

Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le dichiarazioni

Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali del club.

MERCATO – «Il mercato di gennaio ogni volta non è facile perché, prima cosa, non puoi scegliere in tutto il mercato perché molti giocatori non sono disponibili perché stanno giocando, perché l’altro club non è felice di vendere il giocatore . A volte puoi raggiungere i tuoi obiettivi, quindi siamo felici di aver raggiunto i nostri obiettivi e abbiamo aggiunto due giocatori internazionali alla nostra squadra. Non vogliamo ingaggiare giocatori solo perché dobbiamo o perché siamo sotto pressione per farlo. Non è il nostro stile».