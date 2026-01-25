Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione

Tottenham, linea tracciata sul futuro del giocatore: il club non ha dubbi e la situazione è definita. Le ultimissime

Il Tottenham Hotspur ha tracciato una linea netta e invalicabile riguardo al futuro di Micky van de Ven. Il messaggio che filtra dal quartier generale del nord di Londra è inequivocabile: il club non ha alcun piano né necessità di cedere il talentuoso difensore olandese. L’unica eccezione verrebbe fatta di fronte a un’offerta che rispecchi una valutazione astronomica, una cifra studiata a tavolino per scoraggiare sul nascere qualsiasi approccio, anche da parte delle superpotenze economiche del calcio.



Van de Ven, approdato agli Spurs dal Wolfsburg nel 2023 per un’operazione complessiva che potrebbe toccare i 43 milioni di sterline, è diventato rapidamente un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra. Sebbene il suo percorso in Inghilterra sia stato a tratti frenato da infortuni, in particolare fastidiose noie muscolari ai tendini del ginocchio, il suo impatto quando è in condizione è stato evidente. In questa stagione, nonostante le difficoltà generali del Tottenham sotto la guida di Thomas Frank, l’olandese ha mantenuto una buona continuità, collezionando già 29 presenze in tutte le competizioni e vedendo la sua reputazione crescere costantemente.



Questa crescita non è passata inosservata ad Anfield. Il Liverpool, secondo molteplici fonti, sta sviluppando un interesse concreto e forte per il 24enne in vista della finestra estiva. I Reds hanno l’urgenza di pianificare il futuro della retroguardia: con Virgil van Dijk che entra nella fase conclusiva della sua carriera e le incertezze che circondano il futuro di Ibrahima Konaté, la priorità è un nuovo difensore centrale di alto livello.



Il Tottenham, tuttavia, opera da una posizione di forza negoziale assoluta. Forte di un contratto che lega il giocatore al club fino al 2029, la dirigenza non ha alcuna pressione per fare cassa. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, gli Spurs hanno fissato una valutazione shock di 100 milioni di sterline sul difensore. Una cifra che, se pagata, renderebbe Van de Ven il difensore più costoso nella storia del calcio. Resta da vedere se il Liverpool sarà disposto a un simile esborso, che potrebbe rivelarsi proibitivo soprattutto dopo le ingenti spese sostenute nel 2025.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

