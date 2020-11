Tottenham, Reguilon: «Il campo di allenamento ha buche da golf per Bale»

Sergio Reguilon ha raccontato un aneddoto sul ritorno di Gareth Bale al Tottenham

Sergio Reguilon, terzino sinistro arrivato al Tottenham dal Real Madrid, in una intervista a Cadena Ser ha parlato dell’altro ex madridista presente negli Spurs: Gareth Bale. Lo spagnolo ha raccontato un curioso particolare.

«Mi sembra diverso rispetto a prima, la lingua per lui conta molto e sa parlare bene in spagnolo. Diciamo che è come me con l’inglese. Si tratta di una questione di abitudini. Lo vedo felice qui in Inghilterra e non ho idea se tornerà a Madrid. Quello che mi ha sorpreso di più è che al centro sportivo ci sono buche per il golf. Ho chiesto come mai e mi hanno spiegato che le hanno messe per Bale. Sono buche corte, magari di trenta metri. Ma comunque non ci potevo credere!».