Tottenham, Reguilón: «Sono qui per Mourinho»

Sergio Reguilón si è presentato ai canali ufficiali del Tottenham dopo l’ufficialità del suo approdo negli Spurs

«Sono molto felice di essere qui. Mi piace molto la filosofia del club e dell’allenatore (Mourinho ndr). Queste sono le cose che mi hanno fatto venire voglia di venire qui. La voglia di crescere, la visione del club sono tutti fattori importanti per me. Sono ansioso di crescere come giocatore. Il Tottenham ha calciatori di livello mondiale e un allenatore di livello mondiale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui il primo giorno. Cosa penso della Premier League? Penso di essere nel campionato più difficile del mondo. Non vedo l’ora di iniziare nuova avventura».