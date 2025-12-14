Totti, che guaio! Sconfitta legale: maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio

Francesco Totti nei guai in tribunale: sconfitta e maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio. I dettagli

Francesco Totti si trova al centro di una vicenda giudiziaria che lo ha visto uscire sconfitto. L’ex capitano della Roma è stato condannato in una causa intentata da una storica collaboratrice della sua Totti Soccer School. La donna, impegnata per dieci anni nella segreteria tra iscrizioni e tesseramenti, aveva lavorato sei giorni su sette con mansioni che i giudici hanno ritenuto equivalenti a un rapporto di lavoro subordinato, nonostante l’assenza di un contratto formale. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

La Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto la natura dipendente del rapporto e ha condannato la società. La sentenza, divenuta definitiva lo scorso ottobre, prevede un risarcimento economico, ma finora Totti non ha provveduto ai pagamenti. La decisione ha confermato la responsabilità della scuola calcio, aprendo un fronte giudiziario delicato per l’ex campione giallorosso.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la collaboratrice deve ancora ricevere circa 96mila euro, oltre alle spese legali e al reintegro. La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi, con la Totti Soccer School chiamata a comparire davanti al Tribunale fallimentare per chiarire la propria situazione patrimoniale, a seguito dell’istanza già presentata.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

