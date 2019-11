Totti non risponderebbe alla chiamata della Roma, questa la motivazione: «Quando prendo un percorso lo porto a termine»

A Radio Radio Francesco Totti ha parlato del suo futuro: «Quando prendo un percorso lo porto a termine. Se ora qualcuno mi chiedesse di tornare nella Roma, mi metterebbe in difficoltà. Ma gli direi di no perché rispetto la mia decisione e voglio fare questa strada: voglio seguire i calciatori e trasmettere loro la mia esperienza».

E sui paragoni con Zaniolo: «Per il suo bene smettiamo di fare paragoni. Lasciamolo fare. Spero che possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se per me non sarà così, può andare in molte squadre».