Totti si presenta ai microfoni di Sky rosso di rabbia per gli evidenti errori arbitrali che hanno penalizzato la Roma

Come sempre Roma-Inter lascia pesanti strascichi nel dopo gara. Ai microfoni di Sky si presenta Francesco Totti che commenta così l’operato di Rocchi e in particolare in occasione del rigore non assegnato per fallo di D’Ambrosio su Zaniolo: «E’ rigore l’hanno visto tutti. Che ci stanno a fare quelli del VAR? Chiamateli e chiedete loro una spiegazione, è una vergogna. Sono quattro o cinque al Var ed evidentemente stavano vedendo un’altra partita».

L’ex capitano giallarosso ha aggiunto: «Chi c’era al Var? Fabbri? E cosa stava guardando? Dovete chiamarlo e chiederglielo visto che è una cosa importante. Si poteva andare in vantaggio contro una squadra forte».