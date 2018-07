Rafinha ha lasciato un buon ricordo di sè nei suoi 6 mesi di Serie A, motivo per cui l’Inter vorrebbe riportarlo a San Siro ma occhio alla Lazio

Rafinha e Joao Cancelo hanno dato un contributo importante alla causa dell’Inter per strappare il pass di accesso alla prossima Champions League. E se il futuro del terzino portoghese sarà con la maglia della Juventus addosso, quello del forte centrocampista di proprietà del Barcellona non è stato ancora deciso. Il club blaugrana chiede 30 milioni per cederlo a titolo definitivo ma nessuna società ha ancora accontentato tali pretese, motivo per cui potrebbe profilarsi un nuovo addio in prestito.

L’Inter non ha mai nascosto la volontà di riportarlo a San Siro, nè tantomeno i tifosi che hanno fatto partire una vera e propria petizione sui social. Ma il direttore sportivo Piero Ausilio dovrà ben guardarsi dalla concorrenza della Lazio, come si legge sulle pagine de Il Messaggero. La società biancoceleste ha ricominciato a trattare la cessione di Felipe Anderson con il West Ham, per Sergej Milinkovic-Savic i top club sono pronti ad entrare in azione e, dunque, Simone Inzaghi avrà bisogno di un calciatore tecnico capace di dialogare con Luis Alberto o di sostituirlo all’occorrenza.