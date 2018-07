Lazio: niente West Ham per Felipe Anderson. Gli Hammers virano su Yarmolenko

Il West Ham abbandona Felipe Anderson della Lazio ritenuto troppo caro e vira su Yarmolenko del Borussia Dortmund.

La Lazio sta valutando varie cessioni di spicco che potrebbero portare nelle casse biancocelesti un discreto tesoretto per gli acquisti. In primo luogo, si è parlato della possibile partenza di Milinkovic–Savic che, dopo una straordinaria stagione, è seguito da diverse società come Real Madrid, Juventus e Manchester United. Oltre al talento serbo, la dirigenza delle Aquile sembra intenzionata a cedere l’esterno offensivo Felipe Anderson. Nelle ultime settimane, i vertici biancocelesti hanno trattato con il West Ham, chiedendo una cifra vicina ai 50 milioni per far sbarcare il brasiliano in Premier League. Il club inglese, però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non è disposto a pagare una cifra simile e, dopo aver offerto circa 30 milioni alla Lazio, ha virato verso Andriy Yarmolenko del Borussia Dortmund. Gli Hammers hanno già messo sul piatto dei tedeschi 20 milioni di euro e nei prossimi giorni si avranno delle risposte in merito.