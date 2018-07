Inter, settimana chiave per Dembelé. Sorpresa Rafinha, è fatta per Mulattieri

L’Inter insiste per Mousa Dembelé. Settimana importante per il belga. Ritorna in auge Rafinha ed è fatta per il giovane talento Mulattieri

L’Inter torna ad allenarsi quest’oggi ma nel frattempo prosegue l’assalto a Mousa Dembelé. Questa appena iniziata può essere una settimana chiave per capire meglio il futuro del centrocampista che, come noto, vorrebbe andare a giocare in Cina per guadagnare un bel gruzzoletto. Il 13 chiude il mercato cinese e se non dovessero arrivare offerte allettanti, l’Inter avrebbe buone possibilità di chiudere l’affare perché il giocatore, in assenza di offerte folli, preferirebbe andare a giocare con i nerazzurri.

L’Inter può mettere sul piatto un contratto di 2 anni, più altri 2 anni con lo Jiangsu, club di Suning. Il centrocampista del Tottenham è l’obiettivo numero uno per la mediana nerazzurra, anche perché il Betis sembra aver vinto la corsa per William Carvalho. Attenzione poi al nome di Rafinha. Il centrocampista è tornato a Barcellona, a l’Inter ha ancora una speranza per riportarlo in nerazzurro. Nessun club, Inter compresa, è infatti arrivato a proporre al Barcellona un’acquisto a titolo definitivo a cifre superiori a 30 milioni e allora potrebbe arrivare l’apertura a un nuovo prestito con riscatto, possibilmente obbligo, ipotesi gradita ai nerazzurri. Intanto è fatta per il giovane Mulattieri: battuta la concorrenza della Juve, allo Spezia 1,2 milioni.