Tragedia Heysel, alla Camera dei Deputati un evento per ricordare una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. Il ricordo di Ferrero

Tragedia Heysel, alla Camera dei Deputati si è deciso di commemorare uno dei giorni più tristi della storia del calcio. Le ultimissime

Il 29 maggio 2025 si è celebrato il 40° anniversario della tragedia Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia del calcio europeo. Quel giorno, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, persero la vita 39 persone e oltre 600 tifosi rimasero feriti in circostanze tragiche. A distanza di quattro decenni, il ricordo di quella notte rimane vivo, e oggi la Camera dei Deputati ha voluto commemorare le vittime presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, con parole toccanti riportate da Calcio e Finanza.

Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha ricordato l’impatto emotivo della tragedia Heysel: «È stato un trauma. Quella che doveva essere una giornata di sport e gioia si è trasformata in un dramma per il mondo dello sport, per le famiglie delle vittime e per la Juventus. I traumi vanno metabolizzati, ma la volontà della società è di non dimenticare». Ferrero ha sottolineato come la Juventus abbia intrapreso iniziative concrete per mantenere viva la memoria: dall’inaugurazione di una stele con i nomi delle vittime fino alla realizzazione di un monumento commemorativo, passando per investimenti significativi nella sicurezza degli impianti sportivi, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo della tragedia Heysel: «Ricordare significa anche sperare che simili eventi non accadano più. Il calcio deve rimanere uno sport, un divertimento che non trascenda in violenza». Fontana ha raccontato il suo coinvolgimento personale, spiegando come il documentario sulla tragedia lo abbia profondamente colpito: «Mi sono immedesimato nei giovani che volevano vivere una giornata di festa. Portando mia figlia allo stadio, capisco le emozioni genuine che il calcio può dare, e pensare che le istituzioni non ricordassero questa giornata era inconcepibile».

La commemorazione odierna sottolinea quanto la tragedia Heysel sia un monito ancora attuale per il mondo del calcio. Non si tratta solo di ricordare le vittime, ma di riflettere su sicurezza, responsabilità e sul valore dello sport come momento di aggregazione e gioia. Le parole di Ferrero e Fontana evidenziano l’impegno di società, istituzioni e tifosi nel preservare la memoria di quella notte, affinché la violenza e il dolore vissuti all’Heysel non si ripetano mai più.

In conclusione, la celebrazione del 40° anniversario della tragedia Heysel non è solo un momento di ricordo, ma anche un richiamo costante alla sicurezza, alla responsabilità e al rispetto, valori fondamentali per garantire che il calcio rimanga sempre un’esperienza positiva e condivisa.