Tragedia Mottarone: minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A

La tragedia della funivia che collega Stresa con il Mottarone ha sconvolto l’Italia: su tutti i campi di Serie A, stasera, ci sarà un minuti di silenzio

Autentica tragedia quella del crollo della funivia che collega Stresa con il Mottarone: al momento sono 12 le vittime ma le autorità competenti non escludono, purtroppo, altri morti.

Momento davvero tragico per tutta l’Italia che ha la sua risonanza anche nel calcio: su tutti i campi di Serie A, questa sera, verrà osservato un minuto di raccoglimento in senso di rispetto per le vittime della tragedia.