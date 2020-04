Trapattoni: «Il calcio ci servirà per ricominciare»

Giovanni Trapattoni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese

«Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà tempo per uscire di nuovo dall’area di rigore. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l’Italia, e trovare forza da queste persone. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma non dimentichiamo che di quella squadra facciamo parte tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte».

CALCIO – «Mi manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla gravità del problema. Il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo. Ci servirà per ricominciare, speriamo migliori».