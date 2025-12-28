Tresoldi Milan, l’attaccante italo-tedesco a San Siro per vedere il match dei rossoneri contro il Verona! Si aprono le suggestioni di mercato: possibile trattativa?

Tresoldi Milan, il giocatore a San Siro per vedere il match contro il Verona! Si aprono le suggestioni di mercato: possibile trattativa?

Il legame tra il Milan e i suoi tifosi più “speciali” non conosce confini, nemmeno geografici. Durante il vittorioso lunch match contro l’Hellas Verona, una presenza in tribuna non è passata inosservata: Nicolò Tresoldi.

Come raccontato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante italo-tedesco del Club Bruges ha voluto essere presente all’ultimo appuntamento casalingo del 2025 del suo amato Diavolo.

Un tifoso speciale al Meazza

Tresoldi non ha mai nascosto la propria fede rossonera e la sua visita a San Siro è stata immortalata da uno scatto diventato virale: la foto con il suo idolo Rafael Leão.

Nonostante l’assenza del portoghese dal campo per motivi precauzionali, l’incontro tra i due nel ventre del Meazza ha acceso la fantasia dei tifosi, testimoniando un legame che va oltre il semplice tifo.

Numeri che fanno rumore

Al di là dell’aspetto emotivo, Tresoldi è soprattutto un profilo tecnico di grande interesse. In questa stagione con il Bruges ha già collezionato 5 gol in campionato e 2 reti in Champions League, segnando in palcoscenici iconici come il Camp Nou di Barcellona e l’Allianz Arena di Monaco. Numeri che raccontano di un attaccante con istinto da killer e personalità internazionale.

Profilo da Milan del futuro

Classe 2004, nazionale Germania U21 ma in possesso di passaporto italiano, Tresoldi incarna perfettamente il mix di gioventù, prospettiva e respiro europeo che il Milan di Igli Tare guarda con attenzione in ottica 2026.

Per ora è solo una visita da tifoso, ma tra San Siro, Leão e i numeri messi insieme in Europa, la suggestione è destinata a rimanere viva: i tifosi rossoneri, intanto, lo porterebbero volentieri a Milanello già domani mattina.