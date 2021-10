Tuchel ammette: «Non so quando Lukaku tornerà a disposizione»

Tuchel preoccupato: rischia di perdere due giocatori per la Juventus, con il match di Champions in programma il 23 novembre

Intervenuto in conferenza stampa verso il match col Norwich, Thomas Tuchel ha parlato anche degli infortunati Lukaku e Werner. Ci saranno in Champions con la Juve il 23 novembre?

INFORTUNI LUKAKU E WERNER – «Tutto quello che dirò sarà solo speculazione. Perché la verità è che non so quando torneranno a disposizione. Sicuramente contro il Norwich, Romelu, esattamente come Timo, non sarà con noi. La nostra voglia sarebbe ovviamente quella di giocare con l’intera rosa, ma a volte accadono questi incidenti. Ripeto non ho delle tempistiche e tutto quello che potrei dire sono solo speculazioni. La verità è che non giocheranno neanche contro il Southampton. Non posso ancora dire quanto tempo impiegheranno per riprendersi. Quello che posso affermare con certezza è che ora stanno provvedendo con le cure del caso. L’unica certezza è che non ci saranno le prossime due partite».