Tuchel: «Grato di essere al Chelsea. Ora testa alla Premier League»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Non si tratta di una rivincita, sono grato per tutte le esperienze che sto facendo nel calcio. Avere l’opportunità di essere circondato da persone che si fidano di me… Sono grato di competere ad alti livelli. Sono felice di essere l’allenatore del Chelsea, siamo un grande club. Nel primo tempo abbiamo sofferto il possesso palla del Real Madrid, ma non ci è mai mancata la fame di difendere e aggredire in contropiede. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto la sensazione di poter correre più di loro, creando tantissime occasioni da rete. Avremmo potuto segnare di più, ma sono felice della vittoria. Ora pensiamo alla Premier League, vogliamo arrivare tra le prime quattro».