Tuchel non si nasconde: «Cavani è deluso» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Brest, dedicando particolare attenzione ad Edison Cavani, protagonista di un inizio di stagione in chiaroscuro.

«Edison è deluso, sicuramente. Non gli era mai capitato di giocare così poche partite in stagione. È una situazione non facile ma sicuramente quando sarà chiamato in causa darà il suo contributo»