Tuchel: «Che partita Kanté! Lukaku? Havertz era in ottima forma». Le parole del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ha parlato dopo la vittoria del Chelsea sul Lille.

Le sue dichiarazioni: «Che partita di Kanté. Oggi è tornato ai massimi livelli, è migliorato ogni minuto della partita e ha un impatto enorme. Ma non siamo sorpresi del suo rendimento. Abbiamo avuto momenti ottimo come a inizio match. In altri siamo un po’ calati. Se riusciamo a mantenere il livello per più tempo possiamo fare molto bene. Havertz? È stato molto bravo, è stato deciso, non ha mai avuto paura di difendere. Come mai Lukaku in panchina? Ogni partita è diversa. L’obiettivo di oggi era l’intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu non è solo stanco fisicamente ma anche mentalmente. Oggi abbiamo scelto altri tre giocatori e Havertz era in ottima forma».