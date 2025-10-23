Tudor Juve, il tecnico bianconero è a rischio? Ecco cosa può succedere in caso di sconfitta contro la Lazio di Sarri di domenica: gli scenari

Tudor Juve, si gioca la panchina contro la Lazio: cosa accadrebbe in caso di sconfitta con la squadra di Sarri domenica sera

La Juventus lascia il Santiago Bernabeu con una sconfitta, ma anche con sensazioni incoraggianti. Al di là del risultato contro il Real Madrid, ciò che ha colpito osservatori e tifosi sono stati elementi che da tempo mancavano: atteggiamento, coraggio, compattezza e spirito di sacrificio. Pur inferiore sul piano tecnico, la squadra ha saputo reggere il confronto con dignità.

Un segnale importante soprattutto per Igor Tudor. Dopo settimane di tensioni, risultati deludenti e voci di esonero, la prova di Champions ha mostrato una squadra compatta, capace di lottare unita e di trasmettere fiducia al proprio allenatore. Tuttavia, l’energia positiva raccolta a Madrid rischia di evaporare in fretta se non accompagnata da risultati concreti in campionato. Lo ha ricordato anche Giorgio Chiellini alla vigilia: l’Europa può dare stimoli extra, ma il vero banco di prova sarà la sfida di domenica contro la Lazio.

All’Olimpico andrà in scena una gara spartiacque. Un risultato positivo, magari con una prestazione convincente, darebbe ossigeno all’ambiente e trasformerebbe la serata del Bernabeu in un punto di ripartenza. Al contrario, un nuovo passo falso in Serie A rischierebbe di annullare i progressi visti in coppa e di spingere la dirigenza a decisioni drastiche.

Tudor resta dunque sotto osservazione: il gruppo sembra seguirlo, ma ora servono i fatti. Per la Juventus è arrivato il momento di dimostrare che quella di Madrid non è stata solo una fiammata d’orgoglio.

LEGGI ANCHE – Nuovo ds Juve, in pole position una figura molto importante per migliorare la squadra

