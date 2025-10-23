Nuovo ds Juve, in pole position una figura molto importante per migliorare la squadra - Calcio News 24

Nuovo ds Juve, Johannes Spors in pole: la Juventus prepara la rivoluzione tecnica

Il dirigente tedesco del Southampton è il principale candidato per guidare il nuovo corso bianconero. La Juventus è pronta a voltare pagina e ad avviare una riorganizzazione profonda della propria area sportiva. Il primo passo di questo nuovo corso sarà la nomina del nuovo ds Juve, una figura centrale per costruire la squadra del futuro e rafforzare la struttura tecnica del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, la dirigenza bianconera ha tracciato un identikit molto chiaro: serve un professionista di livello internazionale, ma che conosca in modo diretto e approfondito il calcio italiano.

Tra i profili studiati dalla società spicca quello di Johannes Spors, attuale direttore tecnico del Southampton. Il dirigente tedesco, 41 anni, è considerato uno dei manager sportivi più innovativi e metodici d’Europa. La sua carriera è stata caratterizzata da esperienze in contesti di grande crescita: prima all’RB Lipsia in Germania, poi al Vitesse nei Paesi Bassi e infine in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Genoa. Proprio la parentesi rossoblù ha lasciato un segno importante, mostrando la sua capacità di individuare talenti e costruire progetti sostenibili nel tempo.

Spors è conosciuto per un approccio moderno e analitico alla gestione del club, basato sull’utilizzo dei dati, sulla valorizzazione dei giovani e su una visione globale del mercato. Durante la sua carriera ha contribuito a lanciare calciatori come Ibrahima Konaté, Loïs Openda e l’azzurro Matteo Retegui, dimostrando grande competenza nello scouting internazionale. Caratteristiche che lo rendono uno dei profili più apprezzati per diventare il nuovo ds Juve.

La Juventus, con questa ricerca, conferma la volontà di aprire un ciclo nuovo, più strutturato e proiettato verso l’Europa. Il dirigente che verrà scelto dovrà occuparsi non solo delle trattative di mercato, ma anche della costruzione di un modello sostenibile e competitivo. L’obiettivo è coniugare la tradizionale solidità gestionale del club con una mentalità più innovativa, capace di sfruttare al massimo le potenzialità del settore giovanile e della rete di osservatori internazionali.

Secondo Sky Sport, i contatti con Spors sarebbero già avviati, anche se la Juventus continua a valutare altri candidati. Tuttavia, il dirigente tedesco sembra incarnare perfettamente il profilo del nuovo ds Juve: internazionale, esperto e orientato al futuro, pronto a guidare la rinascita sportiva della Vecchia Signora.

