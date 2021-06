Tutti pazzi per Raspadori: Inter, Milan e big estere sul gioiellino del Sassuolo

Giacomo Raspadori ha fatto innamorare tutti, non solo in Italia dove si è acceso il derby tra Inter e Milan

Giacomo Raspadori è stata la grande sorpresa nelle convocazioni di Roberto Mancini per Euro 2020. Inoltre, le qualità dell’attaccante del Sassuolo hanno puntato su di lui i riflettori di tantissime squadre: italiane e non. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante sarebbe finito nel mirino di squadre di Bundesliga, quali Lipsia e Eintracht Francoforte, e Ligue 1, con il Marsiglia interessato già a gennaio.

In Italia, invece, le più interessate sarebbero Inter e Milan pronte ad infiammare un derby di mercato per il baby bomber. Le intenzioni di Raspadori, però, sarebbero quelle di non bruciare le tappe e di disputare un’altra stagione da protagonista al Sassuolo prima di lanciarsi in una nuova avventura